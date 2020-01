Iran: ministro Esteri Zarif annulla partecipazione a forum Davos

- Il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, non parteciperà al Forum economico mondiale che prenderà il via domani a Davos, in Svizzera, a seguito di un cambio di programma non annunciato da parte degli organizzatori dell’evento. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi. “Gli organizzatori hanno cambiato senza preavviso il programma di una conferenza che era stato concordato in precedenza con il ministero degli Esteri”, ha dichiarato Mousavi. Al vertice saranno presenti numerosi leader da tutto il mondo, come ad esempio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cancelliere federale tedesco Angela Merkel, il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, il capo del governo di Atene, Kyriakos Mitsotakis, e la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Il vertice di Davos si tiene nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, avvenuta lo scorso 3 gennaio in Iraq in un attacco condotto dalle forze statunitensi. (Res)