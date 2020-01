Iraq: fonti “Nova”, oggi la nomina del nuovo capo del governo

- Il presidente della Repubblica irachena, Barham Salih, annuncerà oggi il nome della personalità politica che sarà incaricata di formare un nuovo governo. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti ben informate, secondo le quali i manifestanti avevano fissato proprio per oggi il termine ultimo per la nomina del premier designato. Se la scadenza non dovesse essere rispettata, avevano avvertito i leader delle proteste, le manifestazioni di massa che hanno paralizzato il paese per tutto lo scorso autunno riprenderanno con maggiore vigore. L’attuale capo del governo, Adel Abdul Mahdi, ha annunciato le sue dimissioni lo scorso novembre sulla scia delle proteste che hanno coinvolto in particolare le province a maggioranza sciita e dopo l’appello in tal senso formulato dall’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità dell’Islam sciita in Iraq. Il primo dicembre la Camera dei rappresentanti ha accettato le dimissioni. Nelle scorse settimane Abdul Mahdi era stato tra i più ferventi sostenitori della necessità di espellere le forze statunitensi dal territorio nazionale dopo l'uccisione a Baghdad avvenuta lo scorso 3 gennaio in un raid statunitense del generale e comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani. (Irb)