Russia-Francia: fonti stampa, in corso di preparazione nuova riunione ministri Esteri e Difesa

- Le autorità di Russia e Francia stanno ultimando i preparativi per una nuova riunione tra i rispettivi ministri degli Esteri e della Difesa. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando una fonte informata dei fatti. “Sono attualmente in corso le consultazioni per organizzare una nuova riunione tra i capi dei dicasteri degli Esteri e della Difesa di Russia e Francia, per continuare il dialogo che abbiamo ripristinato l’anno scorso”, ha detto la fonte. (Rum)