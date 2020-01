Napoli: Passaro (VIII Municipalità), 15 autobus sostitutivi promessi, arrivati 9

- Questa mattina a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Salvatore Passaro, vicepresidente dell'VIII Municipalità di Napoli, il quale ha dichiarato: “Ci siamo mossi su due tronconi come municipalità: abbiamo un presidente tecnico, quindi abbiamo chiesto delucidazioni sull'incidente. La questione è che Scampia è la stazione di riferimento per l'Eav, e qui arriva il treno dalle provincie, pertanto c’è un grosso problema. Abbiamo chiesto un potenziamento del trasporto sostitutivo su gomma. Ci avevano promesso 15 autobus, ma attualmente ce ne sono solo 9, ma ne servirebbero 28-30 per riuscire a coprire l'area”. “Siamo in linea d'aria con la zona ospedaliera – ha proseguito Passaro - quindi il traffico implica tantissimo la buona riuscita di questo trasportato integrativo. Il problema è delle poche unità che abbiamo a disposizione: 41 unità di polizia locale, di cui 20 inidonei, per quasi 100mila abitanti”. “Le periferie di Napoli – ha sottolineato il vicepresidente della Municipalità - sono abbandonate”. (Ren)