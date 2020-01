Energia: ministro cipriota Lakkotrypis, progetto East-Med è in fase di studi tecnici

- Il ministro dell'Energia di Cipro, Yiorgos Lakkotrypis, ha affermato che il progetto del gasdotto East-Med è in fase di studi tecnici per determinare i costi e gli acquirenti del gas che trasporterà. Durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”, Lakkotrypis ha spiegato che Cipro ha compiuto grandi progressi nello sviluppo del giacimento marino di gas naturale Aphrodite e nel processo di trasporto del gas dal campo all'impianto di liquefazione in Egitto. Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'East-Med dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. La firma dell’accordo sulla costruzione del gasdotto è avvenuta lo scorso 2 gennaio ad Atene alla presenza del premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, del presidente cipriota, Nicos Anastasiades, e del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. (Res)