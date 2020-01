Giappone: al via da oggi sessione ordinaria della Dieta

- Il parlamento bicamerale del Giappone è tornato a riunirsi oggi, al termine delle festività per il Capodanno, inaugurando una nuova sessione ordinaria che durerà 150 giorni. La priorità della sessione della dieta inaugurata oggi sarà l’approvazione del nuovi bilancio di previsione per l’anno fiscale che avrà inizio nel mese di aprile. Lo scorso fine settimana il governo ha approvato il calendario della sessione parlamentare, che si concluderà il 17 giugno e prevede, tra le altre cose, l’annuale discorso di indirizzo politico del premier Shinzo Abe, con la partecipazione dei ministri di Finanze ed Economia. Al discorso di Abe seguiranno sessioni di interpellanze parlamentari presso entrambe le camere della Dieta, tra il 22 e il 24 gennaio. Abe sollecita da mesi la Dieta ad intraprendere un dibattito “attivo” sul tema della riforma costituzionale; le opposizioni puntano ad ostruire l’attività del governo sul fronte istituzionale facendo leva sul recente scandalo delle feste di primavera finanziate tramite fondi pubblici e della corruzione relativa al provvedimento per l’introduzione di sale da gioco (casinò) nel paese. (Git)