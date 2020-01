Marocco-Egitto: Forum strategico accoglie decisione di aprire consolati egiziani nel sud

- I partecipanti al primo forum strategico marocchino-egiziano, tenutosi nel fine settimana a Dakhla, nel sud del Marocco, hanno accolto con favore la decisione dei paesi africani di aprire consolati nelle province meridionali del Regno. Secondo il documento costitutivo battezzato "Dichiarazione di Dakhla", che ha coronato il lavoro di questo forum organizzato sotto il segno "Marocco ed Egitto: i possibili ruoli in Nord Africa, nel Sahel e nel Sahara", attori associativi, accademici e giornalisti marocchini ed egiziani hanno accolto con favore l'apertura dei consolati di Costa d'Avorio, dell'Unione delle Comore e del Gabon a Laayoune e del Gambia e Guinea a Dakhla. "Questa decisione è un supporto esplicito all'integrità territoriale del Marocco e alla proposta di autonomia presentata per la regione del Sahara", si legge in una nota. (Res)