Libia: la stampa marocchina critica il mancato invito di Rabat a Berlino

- L'assenza del Marocco alla Conferenza di Berlino sulla Libia tenuta ieri sotto l’egida delle Nazioni Unite ha sorpreso molti a Rabat. "La Libia rifiuta di accantonare il Marocco", titola oggi il quotidiano "Assabah", facendo riferimento a una dichiarazione del Governo libico di accordo nazionale (Gna) a sostegno delle politiche di Rabat in favore della risoluzione della crisi libica. Anche secondo Abdelhadi Lahouij, ministro degli Esteri del governo “ad interim libico” non riconosciuto dell'est, "l'assenza del Marocco dalla conferenza di Berlino sulla Libia non ha senso, per la semplice ragione che non può esserci soluzione alla crisi libica senza la partecipazione di Rabat e senza applicazione degli accordi di Skhirat". Il ruolo del Marocco nel dossier libico è stato messo in evidenza nel colloquio telefonico che il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha tenuto sabato 18 gennaio con il re Mohammed VI, un giorno prima della conferenza di Berlino. Il capo dello Stato francese avrebbe espresso la propria contrarietà per la mancata presenza del Marocco a questa conferenza, scrive il quotidiano "Al Akhbar". La diplomazia marocchina ha espresso in modo molto chiaro la sua contrarietà in un comunicato stampa del ministero degli Esteri diffuso ieri e fortemente critico sulla conferenza. “Il regno del Marocco - si legge - non comprende in alcun modo i criteri su cui sono stati scelti i paesi partecipanti" a questa conferenza. Secondo il giornale "Al Massae", dietro all’esclusione del Marocco e di altri paesi vicini, come la Tunisia, che ha rifiutato un invito dell'ultimo minuto, vi sarebbe l’intenzione di “seppellire l'accordo di Skhirat”, l’intesa che ha dato vita al Consiglio presidenziale di Tripoli. (Mar)