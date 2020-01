Marocco: ministro dell’Industria sfida la Cina e l’India nel settore automobilistico

- Il ministro dell'Industria del Marocco, Moulay Elalamy, ha annunciato che l'automobile prodotta in Marocco sarà probabilmente più competitiva in futuro rispetto ai prodotti di Cina e India. Secondo quanto riferisce il quotidiano e economico "L’Economiste”, il ministro dell'Industria pensa in grande per quanto riguarda il settore automobilistico marocchino. Secondo il ministro, il settore ha i mezzi per essere più competitivo dell'India o della Cina. "D'ora in poi, il Marocco sarà tra i paesi più competitivi nel settore automobilistico. Oggi siamo il leader in Africa", ha spiegato Elalamy. (Mar)