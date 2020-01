Egitto: sostegno alla sovranità di Cipro sulle sue risorse nel Mediterraneo orientale

- Il consigliere Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Affari esteri egiziano, ha annunciato il sostegno dell'Egitto ai diritti e alla sovranità della Repubblica di Cipro sulle sue risorse nella regione del Mediterraneo orientale. In una nota, ripresa dal quotidiano “Al Masry al Youm”, il portavoce egiziano ha ciato espressamente il rispetto del diritto internazionale e della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, comprese le aree in cui Cipro ha concesso una licenza per esplorazione offshore di petrolio e gas. Hafez ha avvertito delle ripercussioni di eventuali misure unilaterali che violano i diritti ciprioti e minacciano la sicurezza e la stabilità della regione del Mediterraneo orientale, sottolineando la necessità di aderire al rispetto e all'attuazione delle norme e disposizioni del diritto internazionale. (Cae)