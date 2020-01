Medio Oriente: Erekat (Olp) invita l'Unione europea a riconoscere la Palestina

- Il segretario del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Saeb Erekat, ha sollecitato l'Unione europea a riconoscere la Palestina e a fermare le interferenze politiche per preservare le possibilità di pace nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Erekat, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese ufficiale “Wafa” alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea che si terrà oggi nella capitale belga, Bruxelles, ha affermato: "L'Europa ha l'opportunità di rafforzare il suo ruolo nel portare la pace riconoscendo lo Stato della Palestina poiché questa non è solo una responsabilità europea, ma un passo avanti concreto verso una pace giusta e duratura". (Res)