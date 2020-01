Libia: presidente algerino Tebboune, pronti a ospitare un dialogo inter-libico

- Il presidente algerino, Abdelmajid Tebboune, ha sottolineato che l'Algeria è pronta a ospitare un dialogo tra le parti in Libia al fine di raggiungere una soluzione politica alla crisi. Tebboune ha sottolineato in un discorso alla conferenza di Berlino che l'Algeria "ha compiuto sforzi a tutti i livelli per risolvere questa crisi, che è stata ulteriormente complicata da interventi negativi di alcune parti", sottolineando che la concorrenza internazionale sulla questione libica mantiene intatta la situazione. Secondo il presidente, "l'Algeria è desiderosa di rimanere alla stessa distanza dalle parti libiche". (Ala)