Nigeria: esplosione in oleodotto a Lagos, almeno tre morti e diversi feriti

- Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito ad un incendio divampato la notte scorsa in un oleodotto di proprietà della compagnia petrolifera statale nigeriana Nnpc nella capitale economica della Nigeria, Lagos. Lo riferisce in una nota l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello stato di Lagos (Lasema), secondo cui l'incendio è scoppiato nel quartiere Abule-Egba, nel sud-est della città, e sarebbe stato provocato da un’esplosione dovuta ad un attacco vandalistico. In seguito all’incidente, la compagnia Nnpc ha chiuso le forniture lungo la conduttura nel tentativo di contenere l'incendio. In un'esplosione simile avvenuta sempre ad Abule-Egba morirono oltre 700 persone nel dicembre 2006, mentre un'altra esplosione si è verificata nel dicembre 2018 sempre nello stesso quartiere, provocando molte meno vittime. (Res)