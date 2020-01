Infrastrutture: Russia e Finlandia valutano nuovo treno Mosca-Helsinki ad alta velocità

- Le autorità di Russia e Finlandia stanno valutando la possibile costruzione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Mosca e Helsinki. Lo si apprende da una nota diffusa dal servizio stampa delle Ferrovie russe (Rzd) a seguito della visita a Mosca del ministro del Commercio estero finlandese, Ville Skinnari, la scorsa settimana. “Durante un incontro con il direttore generale delle Ferrovie russe, Oleg Belozjorov, la delegazione finlandese ha espresso interesse nei confronti del progetto per la costruzione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Mosca e Helsinki: nel frattempo, è stato avviato uno scambio di informazioni relativo a progetti infrastrutturali in corso in questo campo”, si legge nel documento (Rum)