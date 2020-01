Italia-Qatar: al via oggi la visita di Mattarella a Doha (2)

- Italia e Qatar vantano una stretta cooperazione strategica in vari settori dell'economia, dalle infrastrutture, all'energia e all'agroalimentare. I rapporti tra i due paesi sono stati particolarmente intensi in questi anni con visite reciproche delle loro leadership. Il 2 aprile dello scorso anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in visita nel paese, seguendo di pochi giorni il viaggio del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, avvenuta il 25 e 26 marzo 2019, e a cinque mesi dal viaggio in Italia dell'emiro Tamim, del novembre 2018. A ottobre 2018, invece, era stato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a recarsi in visita in Qatar. (segue) (Res)