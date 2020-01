Italia-Qatar: al via oggi la visita di Mattarella a Doha (4)

- In base a dati Istat elaborati dal ministero dello Sviluppo economico, il volume d'interscambio commerciale nel 2018 è stato pari a 2,642 miliardi di euro, in aumento del 23,2 per cento rispetto al dato del 2017 (2,145 miliardi di euro). Nello specifico il volume delle esportazioni italiane nel 2018 si è attestato a 1,093 miliardi di euro. I principali prodotti esportati sono merci legati al settore energetico e delle infrastrutture (tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio) per un totale di 109 milioni di euro pari al 9,9 per cento dell'export. Altre merci esportate sono i mobili, con valore pari a 81 milioni di euro (7,4 per cento), seguiti da orologi, strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione con volume pari a 71 milioni di euro (6,5 per cento). (segue) (Res)