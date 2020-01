Italia-Qatar: al via oggi la visita di Mattarella a Doha (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le importazioni italiane dal Qatar nel 2018 hanno raggiunto quota 1,549 miliardi. Il gas naturale copre circa l'86,3 per cento dell'import per un valore pari a 1,337 miliardi di euro. Altre merci importate dall'Italia sono: prodotti chimici di base, materie plastiche e gomma sintetica (102 milioni di euro); prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (88 milioni di euro). Per quanto riguarda gli investimenti diretti netti italiani in Qatar nel 2017 erano pari a 1,242 miliardi di euro a fronte di Ide netti di Doha nell'economia italiana pari a 499 milioni di euro. (Res)