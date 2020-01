Libia: nuovi scontri oggi a sud di Tripoli nonostante la tregua

- Si registrano nuovi scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e dell'Esercito nazionale libico (Lna) in diverse aree nella periferia sud di Tripoli. Secondo diversi media libici, le forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile, hanno lanciato una vasta offensiva per controllare l'area di Al Qassi e altre zone a sud della capitale come Sidra e Khalatat. Fonti locali riferiscono di un attacco su vasta scala per controllare l'area a sud della capitale. Le forze del Gna hanno denunciato ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte delle forze di Haftar presso Khalatat Street, annunciando al tempo stesso di aver colpito “un carro armato nemico” in questi scontri. Da parte sua, l'Lna ha spiegato che le forze del Gna hanno effettuato ripetuti attacchi lungo Khalatat Street e nel quartiere di Salah al Din, costringendo a rispondere "nonostante l’impegno a rispettare la tregua". Proseguono, dunque, gli scontri a Tripoli nonostante l’impegno per un cessate il fuoco ribadito ieri nella Conferenza di Berlino sulla crisi libica sotto l’egida delle Nazioni Unite. (Res)