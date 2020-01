Iran-Ucraina: Rohani invia lettera al presidente Zelensky sull'incidente aereo dell'8 gennaio

- Il ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo urbano iraniano Muhammad Islami sarà oggi in visita ufficiale nella capitale ucraina Kiev per consegnare una lettera del presidente Hassan Rohani all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, relativamente all’abbattimento del Boeing 737 avvenuto lo scorso 8 gennaio. È quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Mousavi ha inoltre espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime per l'incidente dell'aereo. Il volo operato da Ukraine International Airlines si è schiantato vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran pochi minuti dopo il decollo. Tutte le 176 persone a bordo sono rimaste uccise. L'incidente è avvenuto poco dopo che l'Iran ha lanciato attacchi aerei contro le basi che ospitano truppe statunitensi nel vicino Iraq. Tre giorni dopo, le forze armate di Teheran hanno ammesso di aver abbattuto accidentalmente l'aereo che sarebbe stato confuso con un missile in previsione di un attacco di rappresaglia da parte degli Stati Uniti. (segue) (Res)