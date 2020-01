Iran-Ucraina: Rohani invia lettera al presidente Zelensky sull'incidente aereo dell'8 gennaio (2)

- Ieri, 19 gennaio, intanto all’aeroporto Boryspil di Kiev si è svolta la cerimonia di cordoglio per il ritorno delle salme degli undici cittadini rimasti uccisi nella tragedia. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell'Ucraina Zelensky, il primo ministro Oleksiy Honcaruk e altri funzionari governativi. Commentando la questione il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov sulla sua pagina Facebook ha affermato che Kiev non smetterà di indagare sull’incidente aereo sino a quando tutte le circostanze della tragedia saranno completamente chiarite e i responsabili saranno puniti. "L'Ucraina ha subito una perdita inimmaginabile. Il nostro lavoro non si fermerà sino a quando le circostanze della tragedia saranno completamente chiarite e i responsabili saranno puniti", ha scritto Danilov. (segue) (Res)