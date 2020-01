Strade Roma: Raggi, via Filippo Fiorentini completamente riqualificata

- "Ancora strade nuove: via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel quadrante est di Roma: collega viale della Serenissima a via Tiburtina". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Migliaia di automobilisti la percorrono ogni giorno e ora potranno farlo in tutta sicurezza. Lo avevamo già annunciato nei giorni scorsi e abbiamo portato a compimento un lavoro atteso da molto tempo", sottolinea il sindaco che spiega: "l’asfalto della strada rifatto e la segnaletica completamente riqualificata nel tratto tra via Alberto Bergamini e via Tiburtina. I tecnici, coordinati dal dipartimento Simu, hanno eseguito anche la pulizia delle caditoie e l’installazione dei parapedonali sui marciapiedi nei pressi dell’Istituto comprensivo Anna Fraentzel Celli. Con 'Strade nuove' - conclude Raggi - nel 2020 siamo già partiti con tante novità: sono iniziati i lavori a via Aurelia e stiamo dando il via al nostro 'Piano Sanpietrini' con l’intervento a via IV Novembre che presto sarà riqualificata". (Rer)