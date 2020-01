Camera: 22 gennaio audizioni su sicurezza esercenti professioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani mercoledì 22 gennaio, le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, presso l'Aula della commissione Affari sociali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", svolgono le seguenti audizioni: ore 9.30, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FnomCeo), Federazione nazionale Ordine professioni infermieristiche (Fnopi), Consiglio nazionale Ordine degli assistenti sociali (Cnoas) e Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu); ore 11.15, Anaao Assomed-Associazione medici dirigenti, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (Sivemp) e Federazione veterinari e medici (Fvm). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. E' quanto comunica Montecitorio in una nota. (Com)