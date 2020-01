Decreto Milleproroghe: Tripodi (FI), governo accolga nostra proposta per tutela idonei Polizia di Stato

- La deputata e capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, Maria Tripodi, annuncia in una nota di aver "presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per sanare quel vulnus normativo causato dal primo governo Conte a danno dei 455 giovani aspiranti agenti della Polizia di Stato. E' inconcepibile - aggiunge la parlamentare - che con un colpo di spugna il precedente esecutivo abbia abbassato retroattivamente il limite di età da 30 a 26 anni per i vincitori di tale concorso. Una discriminazione che impedisce loro di entrare in servizio per servire lo Stato, sebbene abbiano superato le prove con punteggi altissimi e siano risultati idonei da un punto di vista fisico e psicologico. Esorto il presidente del Consiglio e tutto il governo ad accogliere l'emendamento di Forza Italia con il quale - conclude Tripodi - si pone fine ad una storia che ha dell'incredibile. La tutela dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa non ha colore politico". (Com)