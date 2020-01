Regno Unito-Africa: oggi summit investimenti a Londra, prevista firma 11 accordi commerciali

- Il governo britannico firmerà un totale di 11 accordi commerciali con diversi paesi africani nell’ambito del summit sugli investimenti Regno Unito-Africa in programma oggi a Londra. È quanto reso noto dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (Dfid) britannico, secondo cui nel corso del vertice sarà svelata una nuova strategia britannica per lo sviluppo in Africa, strategica che si concentrerà maggiormente sulle infrastrutture e il commercio. Nell’ambito della nuova strategia svolgeranno un ruolo centrale anche le imprese del Regno Unito, che finora hanno già firmato accordi per un valore superiore ai 6 miliardi di sterline (7,8 miliardi di dollari). Al vertice di Londra, che sarà ospitato dal premier britannico Boris Johnson, sono attesi una dozzina di leader africani, oltre ai rappresentanti di imprese e istituzioni internazionali, con l’obiettivo di mostrare e promuovere l'ampiezza e la qualità delle opportunità di investimento in tutta l'Africa. Il vertice mira in particolare a “rafforzare la partnership del Regno Unito con i paesi africane per costruire un futuro sicuro e prospero per i suoi cittadini” e a “mobilitare nuovi e sostanziali investimenti per creare posti di lavoro e favorire la prosperità reciproca”. (Res)