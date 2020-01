Montenegro: ministro Difesa Boskovic, minacce ibride presenti anche all'interno del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è un paese specifico in quanto le minacce ibride sono presenti anche al suo interno e nella regione circostante. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Podgorica Predrag Boskovic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Dnevne novine". Boskovic ha detto che "noi abbiano aggressori ibridi all'interno del nostro paese, i quali si manifestano in alcuni partiti politici, organizzazioni non governative, comunità religiose e singoli che, volontariamente oppure sotto pressione, ricoprono il ruolo del cavallo di Troia nella vita sociale e politica del Montenegro". (Mop)