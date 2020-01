Libia: ministro Stato Emirati Gargash, sosteniamo risultati Conferenza di Berlino

- Il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha affermato che il suo paese sostiene la Conferenza di Berlino sulla Libia e i suoi risultati, sottolineando che "le numerose e protratte crisi del mondo arabo non saranno estinte da interventi regionali". Gargash ha aggiunto, in un tweet sul suo account, che il suo paese sta cercando con la comunità internazionale e gli Stati arabi una soluzione politica per la pace e la stabilità in Libia, sottolineando che il ruolo arabo è necessario nell'ambito degli sforzi della comunità internazionale e delle Nazioni Unite. (Res)