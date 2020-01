Montenegro: Azerbaigian è stato il primo paese investitore nei primi 10 mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è il primo paese per volume di investimenti in Montenegro nel periodo compreso fra gennaio e ottobre del 2019. Lo ha riferito oggi l'emittente radiotelevisiva "Rtcg" citando i dati della Banca centrale del Montenegro. Gli investimenti riguardano tuttavia una sola compagnia dall'Azerbaigian, motivo per cui il volume del denaro confluito in Montenegro non è stato svelato. La Federazione russa è il secondo paese investitore con 58,2 milioni di euro iniettati nell'economia montenegrina, seguita dall'Ungheria e dagli Emirati Arabi Uniti. (Mop)