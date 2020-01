Comore: elezioni legislative, primi risultati attesi per questa sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 320 mila elettori hanno votato ieri per il primo turno delle elezioni legislative nelle isole Comore. Il voto, come riferiscono i media locali, è stato boicottato dall’opposizione che ha denunciato la mancanza di trasparenza nel processo elettorale. I primi risultati sono attesi per questa sera, mentre il secondo turno è previsto per il prossimo 23 febbraio, in concomitanza con lle elezioni municipali. La campagna elettorale si è svolta all’insegna delle tensioni tra la Convenzione per il rinnovo delle Comore (Crc), il partito del presidente Azali Assoumani, e il partito Orange del ministro dell’Interno, Mohamed Daoudou, con la prima che ha accusato Orange di “giocare al suo gioco” e di voler rompere l’unità della coalizione di governo. Presidente dal 1999 al 2006 e rieletto nel 2016, il presidente Assoumani è stato dichiarato vincitore dalla Commissione elettorale al primo turno delle elezioni presidenziali del marzo scorso con il 59,09 per cento dei voti ma i risultati sono stati contestati dall’opposizione che ha denunciato frodi diffuse, come la maggior parte degli osservatori elettorali. (Res)