Napoli: Clemente, criminalità minorile è emergenza ma le istituzioni sono ovunque

- "Voglio rivolgere un pensiero di sostegno alle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato Alessandra Clemente, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli durante la trasmissione "Barba e capelli di Radio Crc. "Apprezziamo moltissimo il lavoro fatto in questi ultimi anni sul tema della criminalità minorile - ha proseguito Clemente - Dobbiamo essere presenti sul territorio, dove questi ragazzi, nel branco, hanno riversato paure e violenze. Dobbiamo andare a ribaltare questa aggressività giovanile, facendo diventare il branco un gruppo. Abbiamo un'unità per la tutela minori ed emergenze sociali. Sono consapevole di come ci siano aree più dure, più difficili, ma sono anche convinta che le istituzioni, le associazioni, al Chiesa, sono ovunque. C'è una messa in discussione in più livelli e i pochi, i pochissimi, non devono imbrattare la città di tutti. Io non generalizzerei. C'è un tema, quella della violenza tra giovani, che durra da anni. Le istituzioni sono luoghi e punti ai quali rivolgersi, quindi va sensibilizzata la società, così che ci siano maggiori allarmi. Sandro Ruotolo? Ho registrato un grande entusiasmo. E' una figura autonoma, garanzia di essere voce tra la gente e dei quartieri. Ho avuto modo di comprendere come, la parola politica, per tanti significa impegno sociale. C'è bisogno di fiducia e di unione. Le persone non chiedono contrapposizioni, ma concretezza, responsabilità e amore. Meno capannelli l'uno contro l'altro. Sono molto contenta che il sindaco e Ruotolo stiano lavorando in questo senso". (segue) (Ren)