Napoli: Clemente, criminalità minorile è emergenza ma le istituzioni sono ovunque (2)

- "Più risorse economiche per avere la città pulite, mezzi di trasporto più efficaci - ha aggiunto l'assessore - Con Sandro renderemo la città più forte. Diventare cittadini è un percorso che va affrontato fi da piccoli e la famiglia ha un ruolo fondamentale. Voglio incoraggiare il lavoro della Iavarone: adulti responsabili sono fondamentali e quando perdono il contatto con al cittadinanza è un pericolo. La speranza è concreta, sono tanti i ragazzi che erano protagonisti di queste dinamiche di branco ed oggi, invece, sono lavoratori. Dobbiamo puntare alla cultura della scuola e alla cultura del lavoro. Questa è la premessa che non verrà tradita. Come amministrazione, con tanti progetti, ci impegniamo", ha concluso Clemente. (Ren)