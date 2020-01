Cina: presidente Xi effettua ispezione nello Yunnan in vista del Capodanno

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha effettuato una ispezione della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan ieri, in vista dell'imminente Capodanno lunare. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Xi si è recato in un villaggio del gruppo etnico Wa a Qingshui, distretto della città di Tengchong, per constatare gli sforzi compiuti per alleviare la povertà ed estendere i suoi saluti del capodanno cinese agli abitanti del villaggio. Xi ha anche visitato la città vecchia di Heshun, una porta sull'antica via della seta meridionale che collegava il Sichuan e lo Yunnan con il Myanmar e l'India.(Cip)