Imprese: è morto il fondatore del conglomerato sudcoreano Lotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore e presidente di Lotte Group, Shin Kyuk-ho, è morto ieri all’età di 97 anni, lasciandosi alle spalle un impero imprenditoriale minato però da una situazione di aspra conflittualità familiare. Shin era l’ultimo esponente della generazione che ha dato vita ai cinque grandi conglomerati sudcoreani a conduzione familiare (chaebol): oltre a Lotte, Samsung, Hyundai, Lg e SK. Nato a Ulsan nel 1922, Shin fondò Lotte come azienda produttrice di gomme da masticare, dopo aver iniziato come imprenditore nella produzione di saponi e cosmetici in Giappone. (segue) (Git)