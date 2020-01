Imprese: è morto il fondatore del conglomerato sudcoreano Lotte (2)

- Già nel 1948, la sua azienda divenne una delle 10 più grandi del Giappone, entrando in settori come il commercio e gli immobili. Nel 1967, dopo la normalizzazione delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud, Shin fondò Lotte Confectionery nel suo paese d’origine; nei decenni successivi, Lotte crebbe assieme alla dinamica economia sudcoreana, sino a divenire il quinto maggior gruppo industriale di quel paese, operante in settori come l’alimentare, al distribuzione, il turismo e il petrolchimico, sia in Corea del Sud che in Giappone. (Git)