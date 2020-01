Cina: Zhejiang, commercio estero aumentato dell'8,1 per cento nel 2019

- Il volume del commercio estero nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, è aumentato dell'8,1 per cento su base annua a 3.08 miliardi di yuan (449,1 miliardi di dollari) nel 2019, secondo quanto riferito dalla dogana di Hangzhou, capitale della provincia. Le statistiche attestano che il commercio estero della provincia con i paesi coinvolti nella Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) ha mantenuto una rapida crescita lo scorso anno. Il commercio della provincia con i paesi Bri è stato di 1.050 miliardi di yuan (oltre 153 miliardi di dollari), con un aumento del 16,7 per cento. Anche il commercio estero della provincia con l'Unione Europea (Ue) e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nel 2019 ha visto un aumento su base annua rispettivamente del 7,5 e del 24,7 per cento. (segue) (Cip)