Cina: Zhejiang, commercio estero aumentato dell'8,1 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commercio estero dello Zhejiang è dominato da imprese private. Di fronte al complicato mercato internazionale, le imprese private hanno mostrato il loro forte potenziale di sviluppo", ha dichiarato Lu Haisheng, funzionario delle dogane di Hangzhou. Nel 2019, le imprese private di Zhejiang hanno visto esportazioni di 1.840 miliardi di yuan (268 miliardi di dollari), in aumento dell'11,5 per cento, pari al 79,8 per cento delle esportazioni totali della provincia e contribuendo al 99,8 per cento alla crescita delle esportazioni dello Zhejiang. (Cip)