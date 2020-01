Diplomazia italiana: sottosegretario Merlo riapre e inaugura sede consolare a San Gallo

- Il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), oggi ha inaugurato ufficialmente il nuovo consolato onorario a San Gallo, Svizzera. All'evento, affollatissimo, c'erano, tra gli altri, l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Silvio Mignano, il Segretario Generale del Cgie, Michele Schiavone, i presidenti dei Comites di Zurigo e San Gallo, oltre a Pietro Capelli, coordinatore Maie San Gallo, e Anna Mastrogiacomo, coordinatrice del Maie Europa. Presente anche Mario Borghese, vicepresidente Maie, e alcuni ex parlamentari eletti all'estero e residenti in Svizzera, come Gianni Farina e Alessio Tacconi. Durante la cerimonia il sottosegretario Merlo ha consegnato al nuovo console onorario, Sergio Brugge, il diploma da parte del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. “È stato un evento ricco di emozioni, per il sottoscritto ma soprattutto per i nostri connazionali, che hanno potuto vedere con i propri occhi quanto sia grande l'attenzione di questo governo verso tutto ciò che li coinvolge come italiani residenti all'estero", ha commentato il senatore Merlo a margine dell'assise. (segue) (Com)