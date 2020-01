Diplomazia italiana: sottosegretario Merlo riapre e inaugura sede consolare a San Gallo (2)

- "Riapriamo una sede consolare a San Gallo – ha proseguito il sottosegretario in un comunicato – dopo che, in un periodo di grande confusione politica, era stata chiusa. Proseguiamo dunque nel percorso che punta a riaprire i Consolati chiusi dalle precedenti gestioni, proprio come avevamo promesso nel nostro programma elettorale durante le ultime elezioni politiche". Per Merlo a San Gallo è stato un bagno di folla. Tante le persone che hanno voluto stringergli la mano, abbracciarlo, scattarsi un selfie con lui, ringraziarlo per il lavoro che sta portando avanti a favore degli italiani nel mondo, ovunque essi siano. (segue) (Com)