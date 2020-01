Diplomazia italiana: sottosegretario Merlo riapre e inaugura sede consolare a San Gallo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro con la comunità italiana, molti hanno voluto ringraziare Ricardo Merlo e Mario Borghese, perché i parlamentari del Maie sono stati i primi e gli unici a recarsi a San Gallo per protestare, all'epoca dei fatti, contro la chiusura del Consolato. E lo hanno fatto pur essendo stati eletti in Sud America e dunque avendo il proprio bacino elettorale dall'altra parte del mondo. Questo gesto di attenzione vera, concreta, evidentemente viene apprezzato ancora oggi, a distanza di anni, dagli italiani di San Gallo e della Svizzera tutta. "Con il Maie al governo continua l'inversione di tendenza rispetto al passato, quando le nostre sedi diplomatico-consolari venivano chiuse. Dal 2010 al 2017 sono state chiuse ben 54 sedi Consolari. Una vera follia", sottolinea il Sottosegretario Merlo, che in conclusione annuncia: "Dopo la Svizzera, toccherà a Spagna e Regno Unito. Ancora nuove aperture, ancora in mezzo alla gente, sul territorio. Per una vera politica per gli italiani nel mondo, finalmente". (Com)