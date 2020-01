Tunisia: prevista oggi la nomina del nuovo premier incaricato

- L'opinione pubblica tunisina è in attesa della nomina del nuovo premier incaricato. Scade oggi, infatti, il termine ultimo entro il quale il presidente della Repubblica, Kais Saied, dovrà scegliere una persona per guidare le consultazioni tese a formare un nuovo governo. L'esecutivo, finora, non ha visto la luce nonostante le elezioni legislative si siano svolte lo scorso ottobre. Il 10 gennaio 2020 l'esecutivo "di competenze nazionali" proposto dal capo del governo nominato, Habib Jemli, non è riuscito a ottenere la fiducia dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), raccogliendo solo 72 voti favorevoli, a fronte di 134 voti contrari e 3 astensioni. L'articolo 89 della Costituzione stabilisce che il periodo di consultazioni tra il presidente della Repubblica e i partiti duri dieci giorni dopo la mancata fiducia in parlamento. Se il presidente Saied non riuscirà a favorire la nascita di un esecutivo, sarà il momento di sciogliere l'Assemblea e indire nuove elezioni legislative.(Tut)