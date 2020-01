Libia: da conferenza di Berlino intesa su cessate il fuoco permanente e rilancio del processo politico (2)

- Nel documento è assente, come anticipato da “Nova”, ogni riferimento alla possibilità di inviare una missione dell'Unione europea, finanziata dagli Stati membri, per il monitoraggio del cessate il fuoco in Libia. Un passo avanti da questo punto di vista però c’è stato: il premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, e il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), hanno concordato di formare un comitato militare congiunto nel formato 5+5 incaricato di monitorare il cessate il fuoco in Libia. Nella dichiarazione finale del vertice, in effetti, si fa riferimento “all'istituzione immediata di comitati tecnici per monitorare e verificare l'attuazione del cessate il fuoco”: questo passaggio in particolare era in forse fino all'ultimo per via della mancata nomina dei cinque membri nominati da Haftar. Una prima riunione di questo comitato dovrebbe tenersi a Ginevra nei prossimi giorni, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Che tipo missione di monitoraggio del cessate il fuoco sarà schierata in Libia (europea, araba, internazionale) dipenderà dai colloqui dell'Onu con i 10 delegati libici. Il documento approvato oggi, ha aggiunto il numero uno dell’Onu, richiederà comunque un passaggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Res)