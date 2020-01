Libia: da conferenza di Berlino intesa su cessate il fuoco permanente e rilancio del processo politico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di sicurezza, le parti della conferenza di Berlino si impegnano poi a “rispettare in maniera inequivocabile e completa l'embargo sulle armi” alla Libia stabilito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a partire dalla 1970 del 2011. A “tutti gli attori internazionali” si chiede di agire nella medesima direzione. Allo stesso tempo, viene rivolto un appello a tutti gli attori affinché si astengano da “attività che aggravano il conflitto o non sono conformi con l'embargo dell'Onu sulle armi o il cessate il fuoco, compresi il finanziamento di capacità militari o il reclutamento di mercenari”. Inoltre, deve cessare “ogni sostegno a individui e gruppi designati dall'Onu come terroristi. Tutti gli autori di atti di terrorismo devono essere ritenuti responsabili”. Inoltre, nel testo è presente un passaggio che prevede possibili sanzioni per chi non dovesse rispettare la tregua i violare l’embargo sulle armi. “Chiediamo a tutti gli attori di applicare le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso misure nazionali di attuazione, contro coloro che violano l'embargo sulle armi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il cessate il fuoco, da oggi in poi”, si legge nel testo. Un riferimento tuttavia abbastanza blando, al punto che il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha detto molto francamente che “non si è parlato di sanzioni” durante il vertice. (segue) (Res)