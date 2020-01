Cina: Commissione sanitaria nazionale, infezione coronavirus prevenibile e controllabile

- L'origine del coronavirus che ha causato casi di polmonite a partire dalla città centrale cinese di Wuhan rimane poco chiara, ma l'infezione resta ancora "prevenibile e controllabile". Lo ha affermato la Commissione sanitaria nazionale della Cina nella giornata di ieri, 19 gennaio, promettendo una vigilanza a livello nazionale contro la propagazione del virus. Molto resta da verificare in merito alla mutazione del virus e alla sua propagazione, ha riconosciuto la Commissione, che ha attivato il meccanismo di report giornalieri a livello nazionale e ha fornito kit di test dell'acido nucleico per intensificare la sorveglianza. Saranno adottate misure rigorose ed efficaci per prevenire la diffusione del virus, rilevare e curare le infezioni in tempo, identificare la fonte del virus e rafforzare il monitoraggio della sua mutazione, ha affermato la commissione. L'autorità ha inoltre annunciato che verrà prestata particolare attenzione durante le prossime vacanze del Capodanno lunare cinese, in quanto sono previsti centinaia di milioni di viaggi in tutto il paese. La commissione ha anche sottolineato l'importanza dell'igiene, in particolare la pulizia nei mercati. (segue) (Cip)