Cina: Commissione sanitaria nazionale, infezione coronavirus prevenibile e controllabile (6)

- In Cina potrebbe essersi verificata una trasmissione limitata di un nuovo ceppo del coronavirus tra membri dei medesimi nuclei familiari, ed è possibile che ciò porti ad un allargamento del focolaio di infezione. Lo ha affermato il 14 gennaio l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I coronavirus sono una vasta famiglia di virus che possono causare infezioni che vanno dal comune raffreddore alla Sars. "Dalle informazioni in nostro possesso è possibile che vi sia una trasmissione da uomo a uomo limitata, potenzialmente tra le famiglie, ma al momento è chiaro che non abbiamo una trasmissione da uomo a uomo sostenuta", ha affermato Maria Van Kerkhove, capo ad interim dell'Unità di emergenza delle malattie dell'Oms. L'organizzazione si sta comunque preparando per la possibilità che possa esserci un focolaio più ampio, ha detto Kerkhove durante una conferenza stampa di Ginevra. "Sono ancora i primi giorni, non abbiamo un quadro clinico chiaro", ha spiegato Van Kerkhove. (segue) (Cip)