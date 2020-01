Cina: Commissione sanitaria nazionale, infezione coronavirus prevenibile e controllabile (7)

- "L'agenzia delle Nazioni Unite ha fornito assistenza agli ospedali di tutto il mondo sulla prevenzione e il controllo delle infezioni nel caso in cui il nuovo virus si diffonda. Non esiste un trattamento specifico per il nuovo virus, ma vengono presi in considerazione gli antivirali", ha aggiunto Van Kerkhove. Con l'arrivo del capodanno cinese il 25 gennaio, quando molti turisti cinesi si recheranno in visita in Thailandia, l'Oms ha invitato le autorità tailandesi, il pubblico e i vacanzieri a stare in allerta. Richard Brow, rappresentante dell'agenzia in Thailandia, ha affermato che chiunque abbia la febbre e la tosse che hanno trascorso del tempo a Wuhan dovrebbe essere controllato da un operatore sanitario. (Cip)