Corea del Nord: regime discute aumento produzione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime nordcoreano ha organizzato una conferenza sull’agricoltura per discutere diverse modalità di aumento della produzione alimentare nel paese. Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani nella giornata di oggi, in un contesto di intensificazione degli sforzi di Pyongyang tesi a conseguire “l’autosufficienza” in risposta alle sanzioni internazionali. La conferenza, durata tre giorni, si è chiusa ieri, 19 gennaio. I partecipanti hanno valutato “il loro operato con una enfasi sullo scambio positivo e la condivisione dell’esperienza in materia agricola per il conseguimento dei migliori risultati anche nelle peggiori condizioni”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). La Corea del Nord ha rivendicato il conseguimento di riserve agricole lo scorso anno, a dispetto delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e delle sanzioni internazionali; diversi esperti internazionali ritengono invece che il Nord sconti una cronica carenza alimentare, anche per effetto del bando all’importazione di fertilizzanti chimici imposto dalla comunità internazionale. (segue) (Git)