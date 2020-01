Corea del Nord: regime discute aumento produzione alimentare (2)

- La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) stima che le esportazioni nordcoreane siano crollate addirittura dell’83,8 per cento nel 2018 rispetto all’anno precedente, a soli 300 milioni di dollari annui. Già nel 2017, l’export di Pyongyang aveva subito una contrazione del 34,1 per cento, a 2,59 miliardi di dollari. L’ultimo rapporto dell’Unctad, pubblicato lo scorso dicembre, non fornisce una indicazione precisa in merito al commercio di servizi e al prodotto interno lordo della Corea del Nord, ma stima che lo scorso anno il paese asiatico abbia scontato una recessione economica nell’ordine dell’1 per cento del pil; secondo l’agenzia, il Nord era entrato in recessione già nel 2017, con una decrescita dell’1,3 per cento. (segue) (Git)