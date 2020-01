Vietnam: export prodotti ittici potrebbe raggiungere i 9 miliardi di dollari nel 2020

- Il Vietnam punta ad esportare prodotti ittici per 9 miliardi di dollari nel corso del 2020, un traguardo che segnerebbe un incremento annuo del 7 per cento. L’obiettivo è stato annunciato dal Direttorato della pesca vietnamita. Nel 2019 il paese ha esportato 8,6 miliardi di dollari di prodotti ittici, in calo del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente, anche se l’export di pesce, in particolare, è aumentato dell’8 per cento a 3,2 miliardi di dollari. Il tonno, da solo, ha pesato sull’export di settore per 728 milioni di dollari, con un incremento annuo del 12 per cento, mentre le esportazioni di altri pesci d’acqua salata sono aumentate del 15,8 per cento annuo, a 1,65 miliardi di dollari. L’Unione europea e l’Asean si confermano i primi acquirenti di tonno vietnamita: assieme hanno assorbito il 71 per cento delle esportazioni di Hanoi. L’Ueè calata però da secondo a quinto maggiore importatore di prodotti ittici vietnamiti, sopravanzata da Stati Uniti, Giappone, Repubblica di Corea e Cina. (segue) (Fim)