Giappone-Usa: alleati celebrano 60mo anniversario partenariato di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Donald Trump, ha però velatamente sollecitato Tokyo a garantire un maggiore contributo in risposta alla progressiva militarizzazione della Cina e alla minaccia nucleare posta dalla Corea del Nord. “Sono fiducioso che nei mesi e negli anni a venire, il contributo del Giappone alla nostra sicurezza comune continuerà a crescere, e l’alleanza continuerà a prosperare”, ha dichiarato il presidente Usa, tramite una nota pubblicata per l’occasione. Il trattato di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone costituisce la base legale per lo schieramento di 54mila militari Usa in territorio giapponese, in aggiunta alla portaerei a propulsione nucleare Ronald Reagan. (segue) (Git)