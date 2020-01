Giappone-Usa: alleati celebrano 60mo anniversario partenariato di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della diplomazia e della difesa di Stati Uniti e Giappone hanno riaffermato la solidità del partenariato di sicurezza sottoscritto dai rispettivi paesi 60 anni fa, elogiandolo come baluardo contro i rischi globali che spaziano dalla Cina al Medio Oriente, in occasione della visita negli Usa dei ministri di Esteri e Difesa giapponesi, Toshimitsu Motegi e Taro Kono, la scorsa settimana. Per il Giappone, già alle prese con l’espansionismo marittimo cinese, la minaccia dei programmi balistico e nucleare nordcoreano, e il rafforzamento della presenza militare russa nell’Asia nord-orientale e nel Pacifico, il grave inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran pone nuove preoccupazioni e dubbi di carattere strategico: Tokyo, infatti, dipende dal Medio Oriente e dal Golfo Persico non soltanto per le proprie importazioni energetiche, ma anche per i flussi commerciali vitali per il suo export. Il Giappone e il suo tradizionale “soft power”, fatto di diplomazia, commercio e assistenza allo sviluppo, si trova dunque ad operare con strumenti limitati in uno scenario globale sempre più ostile, che a dispetto degli sforzi di cooperazione economica con la Cina, e di tradizionali legami di amicizia con attori internazionali come l’Iran, pare forzare sempre più Tokyo, così come gli altri attori globali, a drastiche quanto scomode scelte di campo. (segue) (Git)