Giappone-Usa: alleati celebrano 60mo anniversario partenariato di sicurezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro di martedì, 14 gennaio nella Silicon Valley, alle porte di San Francisco, Motegi e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, hanno proclamato così che l’alleanza tra Washington e Tokyo è “più forte che mai”. Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha incontrato il giorno stesso a Washington il suo omologo giapponese Kono, e per l’occasione ha affermato che “la nostra alleanza ha sperimentato una evoluzione rimarchevole nell’arco degli ultimi 60 anni”. Stati Uniti e Giappone hanno siglato l’attuale versione del trattato di sicurezza bilaterale il 19 gennaio 1960. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha lavorato per rafforzare l’alleanza con gli Stati Uniti sin dalla sua nomina a capo del governo, a dicembre 2012. Negli anni successivi, Abe ha promosso riforme tese ad introdurre il principio della cosiddetta “autodifesa collettiva” nella complicata e restrittiva normativa che regola le operazioni delle Forze di autodifesa giapponesi al di fuori del territorio nazionale. Tale principio prevede che il Giappone possa intraprendere azioni militari contro paesi terzi non soltanto in risposta ad aggressioni dirette da parte di questi ultimi, ma anche nel caso le aggressioni siano rivolte ad alleati come gli Stati Uniti. Abe ha anche edificato una solida relazione di carattere personale con il presidente Usa, Donald Trump, che è servita in parte ad attutire le richieste dell’inquilino della Casa Bianca in sede di rinegoziazione degli accordi commerciali tra i due paesi. (segue) (Git)